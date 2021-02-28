سفير أنقرة يرد على نظيره الإيراني بشأن قوات بلاده في العراق

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رد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على نظيره الإيراني، إيرن مسجدي، يوم السبت، بشأن تواجد القوات التركية شمالي العراق.

وقال مسجدي خلال مقابلة صحفية: "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".

وأضاف: "يجب أن تتولى القوات العراقية توفير الأمن بنفسها، وقوات إقليم كردستان تحفظ الأمن في مناطقها، ويستتب الأمن في المنطقة. على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

وعلق نظيره التركي على حسابه في "تويتر": "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

المصدر: "روداو" + RT