لجنة الخارجية في الكونغرس تطلب محاسبة قتلة خاشقجي

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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، إنه يتطلع إلى مزيد من الخطوات الأمريكية لمساءلة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد يوم من نشر التقرير حول مقتل خاشقجي ودور ولي العهد محمد بن سلمان.



وقال ميكس إنه "بالنظر إلى استنتاجات التقرير حول الدور المباشر لمحمد بن سلمان، فإنني أتطلع إلى مزيد من الخطوات نحو المساءلة".



وتابع في البيان: "لفترة طويلة تجاهلت إدارة ترامب القانون ورفضت الامتثال للمتطلبات القانونية لنشر تقرير مقتل خاشقجي (...) لقد حجبوا التفاصيل والأدلة المتعلقة بمن نفذوا، وشاركوا وأمروا بوفاته، وكذلك مدى تورط شخصيات سياسية سعودية حالية وسابقة".



وأكد أن "الإعادة القسرية للمعارضين أو ترهيبهم أو قتلهم من قبل الحكومة السعودية أو أي حكومة أخرى، يجب ألا تمر دون رادع".



وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي، تورط ابن سلمان.



وجاء في التقرير، الذي طال انتظاره، وتكتمت عليه إدارة ترامب، أن ابن سلمان وافق على قتل خاشقجي و"أمر بذلك على الأرجح".



ولم يستبعد التقرير أن يكون ابن سلمان قد أمر بخطف الصحفي الراحل، الذي كان على موعد مع قنصلية بلاده في إسطنبول، عام 2018، ولم يخرج منها حيا، فضلا عن اختفاء أي أثر له.