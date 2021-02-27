living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنك الدولي: المرأة عالميا لا تزال تواجه قوانينا تقيد فرصها الاقتصادية

27
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجد تقرير جديد للبنك الدولي أن النساء في جميع أنحاء العالم ما زلن يواجهن قوانين وأنظمة تقيد فرصهن الاقتصادية، حيث خلقت جائحة "كورونا" تحديات جديدة لصحتهن وسلامتهن وأمنهن الاقتصادي، رغم اتجاه البلدان ببطء نحو مزيد من المساواة بين الجنسين.

ووفقا لتقرير بعنوان "المرأة والأعمال والقانون في 2021"، في المتوسط، تتمتع النساء فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، حيث كانت النساء بالفعل في وضع غير مؤات قبل انتشار الوباء، وكانت المبادرات الحكومية للحد من بعض آثارها، رغم كونها مبتكرة، محدودة في العديد من البلدان.

وقال "ديفيد مالباس" رئيس مجموعة البنك الدولي: "تحتاج النساء إلى الاندماج الكامل في الاقتصادات من أجل تحقيق نتائج إنمائية أفضل، وعلى الرغم من التقدم المحرز في العديد من البلدان، كانت هناك انتكاسات مقلقة في عدد قليل منها، بما في ذلك تقييد سفر النساء دون إذن من ولي الأمر الذكر".

وأوضح "مالباس": "وقد أدى هذا الوباء إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة التي تضر بالفتيات والنساء، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الالتحاق بالمدرسة والحفاظ على الوظائف، وتواجه النساء أيضا ارتفاعا في العنف المنزلي وتحديات الصحة والسلامة".

وأكد: "يجب أن تتمتع النساء بنفس فرص الوصول إلى التمويل التي يتمتع بها الرجال ويجب أن تكون، المرأة، في قلب جهودنا نحو التعافي الشامل والمرن من جائحة "كوفيد-19".

ويقيس التقرير القوانين واللوائح عبر 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة، وتغطي الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بداية من أساسيات الحركة في المجتمع إلى تحديات العمل والأبوة والأمومة، وبعد التقاعد، وتقدم البيانات معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين.

ويبحث هذا التقرير أيضا في استجابات الحكومة لأزمة "كوفيد-19" وكيف أثر الوباء على النساء في العمل والمنزل، مع التركيز على رعاية الأطفال والوصول إلى خدمات مثل التقاضي والصحة والسلامة.

كما وجد التقرير أن العديد من الحكومات قد اتخذت تدابير لمعالجة بعض آثار الوباء على النساء العاملات. على سبيل المثال، تضمن أقل من ربع الاقتصادات التي شملها الاستطلاع قانونا للوالدين العاملين أي إجازة لرعاية الأطفال قبل انتشار الوباء.

ومنذ ذلك الحين، في ضوء إغلاق المدارس، أدخل ما يقرب من 40 اقتصادا حول العالم سياسات الإجازات أو المزايا لمساعدة الآباء والأمهات في رعاية الأطفال. ومع ذلك، فمن المحتمل ألا تكون هذه الإجراءات كافية لمواجهة التحديات التي تواجهها بالفعل العديد من الأمهات العاملات، أو أزمة رعاية الأطفال.

وذكر التقرير أن مصر، أطلقت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة "صحتنا النفسية أولوية"، حيث دعمت هذه المبادرة الصحة العقلية للمرأة المصرية وزادت من وعي الجمهور. لأهمية الصحة النفسية خلال هذا الوقت الصعب.

وحسب تقرير البنك الدولي، عالميا، ساهم الوباء في زيادة حدة وتواتر العنف القائم على النوع الاجتماعي عاليا، حيث يظهر البحث الأولي أنه منذ أوائل عام 2020، أدخلت الحكومات حوالي 120 تدبيرا جديدا، بما في ذلك الخطوط الساخنة والمساعدة النفسية والملاجئ لحماية النساء من العنف.

واتخذت بعض الحكومات خطوات لتوفير الوصول إلى خدمات التقاضي بعدة طرق، بما في ذلك إعلان القضايا العائلية بشكل عاجل أثناء الإغلاق والسماح بإجراءات المحكمة عن بعد فيما يتعلق بشؤون الأسرة، ومع ذلك، لا يزال أمام الحكومات مجال لسن تدابير وسياسات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف.

ووجد التقرير أنه على الرغم من الوباء، فإن 27 اقتصادا في جميع المناطق وفئات الدخل قد سنت إصلاحات في جميع المجالات وزادت الممارسات الجيدة في التشريعات في 45 حالة خلال العام الذي يغطيه الاستطلاع، وتم إدخال أو تعديل أكبر عدد من الإصلاحات القوانين التي تؤثر على الأجور والأبوة.

وذكر التقرير أن تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين يتطلب تضافر الجهود من قبل الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لكن الإصلاحات القانونية والتنظيمية يمكن أن تكون بمثابة محفز مهم لتحسين حياة النساء وأسرهن ومجتمعاتهن. ويرتبط الأداء الأفضل في المجالات التي قاسها التقرير بتضييق الفجوة بين الجنسين في نتائج التنمية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وانخفاض فرص العمل غير المستقرة وزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout