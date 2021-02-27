living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لإجراء التطعيم ضد كورونا

27
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات من أجل إجراء حملات آمنة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وجاء في القرار، التي طرحته بريطانيا التي تترأس مجلس الأمن حاليا، أن المجلس يطالب "بوقف العمليات القتالية في جميع المناطق فورا"، وضمان كافة الأطراف هدنة إنسانية ثابتة وطويلة الأمد للمساعدة في نقل وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في مناطق النزاعات بشكل آمن.

كما يدعو مجلس الأمن إلى توفير الظروف لوصول الكوادر الطبية والمعدات إلى جميع المناطق لإجراء حملة التطعيم، ويطالب الأطراف المشاركة في النزاعات بتأمين سلامة الكوادر الطبية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الهدنة الإنسانية لا تشمل العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" والتنظيمات المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش" وغيرها من المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب الأممية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في تموز 2020 قراره رقم 2532، دعما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف جميع العمليات القتالية خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout