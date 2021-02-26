انفجار يصيب سفينة "إسرائيلية"

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري اليوم الجمعة إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس.

وجاء في إشعار هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير". وأضاف أن الحادث وقع الساعة 2040 بتوقيت جرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".



وقالت شركة درياد جلوبال للأمن البحري إن السفينة المعنية هي إم. في هيليوس راي، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة هليوس راي المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة آيل أوف مان.

وكانت السفينة في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.



وقال متحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية إن الوزارة ليس لديها معلومات عن سفينة إسرائيلية أصيبت في انفجار في الخليج.

وهناك شركة باسم هليوس راي المحدودة مسجلة في جزيرة آيل أوف مان. وأظهرت بيانات ريفينيتيف لرصد حركة السفن أن السفينة تديرها شركة ستامكو شيب مانجمنت. ورفضت شركة ستامكو شيب مانجمنت التعليق عندما اتصلت بها رويترز هاتفيا.

وقالت درياد في تقرير عن الحادث "في حين أن التفاصيل الخاصة بالحادث لا تزال غير واضحة تبقى هناك إمكانية واقعية تتمثل في أن الحادث نتيجة لنشاط مماثل لنشاط الجيش الإيراني".