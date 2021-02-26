أمريكا: تقريرنا حول مقتل خاشقجي سيساعد في تحقيق المساءلة

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قالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس ، إن الإصدار المرتقب للمعلومات الاستخباراتية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيكون خطوة نحو المساءلة.

وجاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "أتوقع أننا سنتحرك بشكل صحيح قبل التحدث عن خطوات لتعزيز المساءلة للمضي قدما في هذا الوقت الرهيب".

وقال عن إصدار التقرير "إنها خطوة مهمة في اتجاه الشفافية. الشفافية، كما هي في كثير من الأحيان؛ تكون عنصرا من عناصر المساءلة"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبشأن تأثير العلاقات مع السعودية، قال إن

بايدن سيراجع تلك العلاقة بأكملها للتأكد من أنها تعزز مصالح الشعب الأمريكي وللتأكد من أنها تعكس القيم.

وأضاف برايس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أجرى الخميس آخر محادثاته عبر الهاتف مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان و "ناقش أهمية التقدم السعودي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الإصلاحات القانونية والقضائية".

تخطط الولايات المتحدة قريبا لرفع السرية عن نتائج الاستخبارات في جريمة القتل المروعة التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، بحق الصحفي المقيم في الولايات المتحدة.