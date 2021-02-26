living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حاز على 50 مليون دولار.. ويفاجئ الجميع بشأن عمله

26
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يتوقع رجل أسترالي يعيش في ولاية ولاية كوينزلاند شمال شرقي البلاد، أن يصبح في لمح البصر من أصحاب الملايين.

وعندما علم هذا الرجل بفوزه بجائزة اليانصيب الكبرى دخل في صدمة شديدة، غير مصدق أنه بات يملك 50 مليون دولار، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن البحث على "الفائز الغامض" بالجائزة الكبرى انتهى بعد أن استغرق وقتا أكثر من اللازم.

وأوضح الفائز، الذي يعيش في ولاية ماكاي شمال الولاية، أنه سمع أناس في ولايته يقولون إن التذكرة الفائزة من ولاية كوينزلاند، لكنه لم يعر للأمر اهتماما.

وحينما راجع تطبيق جائزة اليانصيب، صعق أنه الفائز في الجائزة الكبرى.

ويقول الفائز، الذي لم يكشف عن اسمه، إنه أصبح في حالة صدمة كاملة، مضيفا : "أفكر في كل الأوقات التي قررت فيها الإقلاع عن التدخين ، والآن أحتاج إلى سيجارة لأهدأ".

وتابع: "كانت التذكرة في محفظتي منذ أن اشتريتها. سمعت أن شخصًا ما في ماكاي قد فاز ولكن بالطبع لم أفكر أبدا أنه يمكن أن أكون أنا (الفائز)".

وأردف: "أنا فقط أشتري تذكرة بين الحين والآخر، وكنت اعتقد دوما أن فرصتي في الفوز ضئيلة".

وعندما سئل عما يعتقد أنه قد يفعله بالمال، قال الرجل أنه لم يفكر حتى في فكرة أنه بات مليونيرا بين عشية وضحاها.

سأستمر في الحضور للعمل هذا الأسبوع ، لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في العمل. سأعتني بوالديّ ، فأنا أعرف ذلك كثيرًا على الأقل.

ربما يكون امتلاك منزلي الخاص هو الشيء الأكثر جنونًا الذي فكرت في فعله بفوز يانصيب.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout