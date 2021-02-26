حاز على 50 مليون دولار.. ويفاجئ الجميع بشأن عمله

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لم يتوقع رجل أسترالي يعيش في ولاية ولاية كوينزلاند شمال شرقي البلاد، أن يصبح في لمح البصر من أصحاب الملايين.

وعندما علم هذا الرجل بفوزه بجائزة اليانصيب الكبرى دخل في صدمة شديدة، غير مصدق أنه بات يملك 50 مليون دولار، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن البحث على "الفائز الغامض" بالجائزة الكبرى انتهى بعد أن استغرق وقتا أكثر من اللازم.

وأوضح الفائز، الذي يعيش في ولاية ماكاي شمال الولاية، أنه سمع أناس في ولايته يقولون إن التذكرة الفائزة من ولاية كوينزلاند، لكنه لم يعر للأمر اهتماما.

وحينما راجع تطبيق جائزة اليانصيب، صعق أنه الفائز في الجائزة الكبرى.

ويقول الفائز، الذي لم يكشف عن اسمه، إنه أصبح في حالة صدمة كاملة، مضيفا : "أفكر في كل الأوقات التي قررت فيها الإقلاع عن التدخين ، والآن أحتاج إلى سيجارة لأهدأ".

وتابع: "كانت التذكرة في محفظتي منذ أن اشتريتها. سمعت أن شخصًا ما في ماكاي قد فاز ولكن بالطبع لم أفكر أبدا أنه يمكن أن أكون أنا (الفائز)".

وأردف: "أنا فقط أشتري تذكرة بين الحين والآخر، وكنت اعتقد دوما أن فرصتي في الفوز ضئيلة".

وعندما سئل عما يعتقد أنه قد يفعله بالمال، قال الرجل أنه لم يفكر حتى في فكرة أنه بات مليونيرا بين عشية وضحاها.

سأستمر في الحضور للعمل هذا الأسبوع ، لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في العمل. سأعتني بوالديّ ، فأنا أعرف ذلك كثيرًا على الأقل.

ربما يكون امتلاك منزلي الخاص هو الشيء الأكثر جنونًا الذي فكرت في فعله بفوز يانصيب.