living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكونغرس.. تفاصيل مشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران

26
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعمل المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على استخدام كل الوسائل التشريعية المتاحة لهم، لضمان عدم رفع العقوبات عن إيران قبيل عودة الأخيرة إلى الوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة لوقف أنشطتها التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة.
 
وتقدم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، مع أكثر من 40 مشرعا جمهوريا، بمشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران، في تأكيد جديد على معارضة طيف واسع في الكونغرس لجهود إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.
 
ويرفض مشروع القرار الجديد تخفيف العقوبات على إيران، كما يعارض أي تحرك من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي.
 
وطالب المشرعون الجمهوريون في هذا المشروع، باستمرار واشنطن في فرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يتخلى عن طموحاته النووية، وينهي دعمه للعنف والإرهاب في المنطقة، مؤكدين أن إيران استغلت السياسات الضعيفة لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ومحذرين الرئيس بايدن من تكرار الأخطاء نفسها.
 
وذكّرت المحاولة التشريعية الجديدة لضبط أي تحرك دبلوماسي أميركي تجاه إيران، باثني عشر مطلبا تقدمت بها إدارة ترامب إلى النظام الإيراني، مشترطة تطبيقه لها إن أراد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
 
وكان أبرز تلك الطلبات "توفير سجلات كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أي أبعاد عسكرية لبرنامج إيران النووي، والتخلي عن ذاك البرنامج بشكل دائم وبطريقة تسمح بالتحقق من ذلك، إضافة إلى السماح للوكالة بالوصول إلى كل المواقع التي تريدها على الأراضي الإيرانية، و ضرورة إنهاء برنامج إيران الخاص بالصواريخ البالستية، وإطلاقها لسراح الأميركيين المحتجزين لديها، واحترامها لسيادة العراق ومساهمتها في حل المليشيات التي تتحكم بها هناك".
 
كما ضمت تلك المطالب التي أعاد مشروع القرار التذكير بها "إنهاء دعم إيران لميليشيات الحوثي في اليمن، وسحبها لكل القوات التي تقودها في سوريا، ووقفها لدعم جماعات إرهابية كحزب الله وحركة حماس، والكف عن مساعدة حركة طالبان في أفغانستان".
 
وأشار النص التشريعي للجمهوريين بوضوح إلى أن "الإدارات الأميركية على اختلاف انتماءاتها الحزبية، سواء تلك التي كانت ديمقراطية أو جمهورية، خلصت إلى أن إيران توفر ملاذا آمنا لقادة تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن الإدارات الأميركية المتعاقبة اقتنعت بأن تنظيم القاعدة يستخدم إيران كممر أساسي له لتوفير المال إلى أفغانستان وباكستان، للعمل لاحقا على تسهيل عملياته".
 
ويحظى مشروع القانون بفرصة ضئيلة لاعتماده، لكنه يبدو تحذيرا مهما لكل من إدارة بايدن والنظام الإيراني بضرورة عدم الالتفاف على الكونغرس خلال سعيهما للتوصل لأي اتفاق سياسي من أي نوع، لأن ذلك الاتفاق لن يكون بمنأى عن مقص الرقيب التشريعي الأميركي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout