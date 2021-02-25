“محاولة انقلاب” في أرمينيا

A + A -

طالبت القوات المسلحة في أرمينيا في بيان، الخميس، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته، الأمر الذي وصفه الأخير بـ”محاولة انقلاب”.



وردا على ذلك، قال باشينيان إن طلب القوات المسلحة بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري، داعيا أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.



وكتب باشينيان على صفحته عبر فيسبوك: “أعتبر أن بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري وأدعو جميع أنصارنا إلى التجمع في ساحة الجمهورية” في يريفان”.



وأقال باشينيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال خطاب بُث على حسابه في فيسبوك.