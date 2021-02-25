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"الصين تسجل معجزة تاريخية"...الرئيس يعلن الانتصار في مكافحة الفقر

25
FEBRUARY
2021
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، انتصار بلاده في مكافحة الفقر، فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تمكن ما يقرب من 100 مليون شخص من تجاوز خط الفقر.
 
وقال الرئيس الصيني في اجتماع حول أداء الصين في مكافحة الفقر: "بفضل الجهود المشتركة للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، حققنا نصرًا كاملاً في مكافحة الفقر".
 
وأشار إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، تم إبعاد 98.99 مليون من سكان الريف من الفقر، وشطب 832 محافظة و 128 ألف قرية من قائمة المناطق الفقيرة.
مضيفا: "منذ بداية سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، تم انتشال 770 مليون من سكان الريف من براثن الفقر".
 
وقال بينغ: "خلال هذه الفترة، ساهمت الصين بنسبة 70% في الحرب العالمية ضد الفقر. ومع مثل هذه النجاحات، خلقت الصين معجزة أخرى ستبقى في التاريخ".
 
أعلن شي جين بينغ لأول مرة عن فكرة استهداف التخفيف من حدة الفقر في عام 2013، خلال رحلة تفقدية إلى مقاطعة هونان في الجزء الأوسط من البلاد.أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، انتصار بلاده في مكافحة الفقر، فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تمكن ما يقرب من 100 مليون شخص من تجاوز خط الفقر.
 
وقال الرئيس الصيني في اجتماع حول أداء الصين في مكافحة الفقر: "بفضل الجهود المشتركة للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، حققنا نصرًا كاملاً في مكافحة الفقر".
 
وأشار إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، تم إبعاد 98.99 مليون من سكان الريف من الفقر، وشطب 832 محافظة و 128 ألف قرية من قائمة المناطق الفقيرة.
مضيفا: "منذ بداية سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، تم انتشال 770 مليون من سكان الريف من براثن الفقر".
 
وقال بينغ: "خلال هذه الفترة، ساهمت الصين بنسبة 70% في الحرب العالمية ضد الفقر. ومع مثل هذه النجاحات، خلقت الصين معجزة أخرى ستبقى في التاريخ".
 
أعلن شي جين بينغ لأول مرة عن فكرة استهداف التخفيف من حدة الفقر في عام 2013، خلال رحلة تفقدية إلى مقاطعة هونان في الجزء الأوسط من البلاد.
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