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بايدن يلغي حظر ترامب بشأن أصحاب "البطاقات الخضراء"

25
FEBRUARY
2021
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ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، قرارا أصدره سلفه دونالد ترامب، يقضي بمنع كثير من المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء من دخول الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أصدر الحظر العام الماضي، قائلا إنه مطلوب لحماية العمالة في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.

ورفض بايدن ذلك المبرر في منشور يلغي الحظر على التأشيرات، قائلا إنه حرم الأسر من الالتقاء في الولايات المتحدة وأضر بالأنشطة التجارية والاقتصادية بها.

وكان بايدن قد تعهد بالعدول عن كثير من سياسات الهجرة التي اتخذها سلفه. وترك الرئيس حظرا آخر على دخول معظم العمالة الأجنبية المؤقتة.

وفي أكتوبر الماضي عرقل قاض اتحادي في كاليفورنيا الحظر الذي فرضه ترامب على تلك العمالة الأجنبية، قائلا إنه أضر بمئات الآلاف من أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة ممن طعنوا في القرار أمام المحاكم.

 

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