«آبل»: نشتري شركة جديدة كل ثلاثة أسابيع

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كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ«آبل»، أن شركته تشتري شركة جديدة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع في المتوسط وأنها استحوذت على نحو 100 شركة خلال السنوات الست الماضية.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع «آبل» السنوي للمساهمين أمس (الثلاثاء).

وقال كوك إن عمليات الاستحواذ على هذه الشركات تهدف في الغالب إلى الحصول على التكنولوجيا والمواهب، إلا أنه أكد أن «آبل انتقائية للغاية بشأن ما تشتريه».وكان أكبر استحواذ لشركة آبل في العقد الماضي هو شراؤها لشركة «بيتس إلكترونيكس»، المتخصصة في المعدات الصوتية، مقابل 3 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر استحواذ «آبل» على تطبيق «شازام» الصوتي الشهير مقابل 400 مليون دولار في عام 2018 من بين عمليات الشراء البارزة الأخرى للشركة.

علاوة على ذلك، اشترت «آبل» الكثير من شركات التكنولوجيا الصغيرة التي قامت بدمج ابتكاراتها في منتجاتها الخاصة.

وأحد الأمثلة على ذلك هي شركة «برايم سينس» الإسرائيلية للاستشعار ثلاثي الأبعاد، والتي ساهمت تقنيتها في تطوير نظام التعرف على الوجه FaceID الخاص بآبل.

وحققت «آبل» إيرادات هائلة بلغت 111.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2021.

وللمرة الأولى منذ نهاية 2016. تقدمت «آبل» على «سامسونغ» في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب جائحة «كورونا» وباعت «آبل» 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام. وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17.1 في المائة إلى 20.8 في المائة.