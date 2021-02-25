القضاء البلجيكي سيحاكم 14 من المتهمين بالتورط في هجمات باريس

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أعلن المدعي العام الفدرالي البلجيكي، اليوم الأربعاء، أنه أحال 14 شخصا يشتبه بأنهم تواطؤوا مع المجموعة المسلحة من المتطرفين الذين هاجموا باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 على محكمة جنائية في بلجيكا، علماً أن هؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية.

ومن بين المتهمين العشرين في القضية التي أطلق إجراءاتها قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى، كما قال ناطق باسم النيابة الفدرالية لوكالة الصحافة الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن باريس شهدت مساء الجمعة 13 نوفمبر سلسلة هجمات دموية متزامنة في ستة مواقع، أسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل، وإصابة قرابة 352، وأعلن على إثرها الرئيس (السابق) فرنسوا هولاند حالة الطوارئ ودعا الجيش للنزول إلى الشارع للمساهمة في حفظ الأمن.