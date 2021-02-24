ألمانيا تحث إيران على قبول تسوية دبلوماسية للنزاع النووي

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حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأربعاء، إيران على قبول الاقتراحات الدبلوماسية من الغرب للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم 2015.



وحسب قناة العربية، اتهم الوزير طهران بالإمعان في تقويض الشفافية المطلوبة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة 2015، بعد أن بدأت إيران في تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية أول أمس الثلاثاء.



وقال "في النهاية، تحتاج إيران إلى فهم أن المهم هو تهدئة التصعيد وقبول عرض الدبلوماسية المطروح، بما في ذلك المقدم من الولايات المتحدة".



وشدد ماس على أن الشفافية المطلوبة من إيران بموجب الاتفاق النووي لن تتحقق خلال تلك الفترة، وأضاف "لكننا ما زلنا نريد استغلال هذه الشهور الثلاثة، مع شركاء آخرين في الاتفاق النووي، لمناقشة خطوة بخطوة كيف يمكن للولايات المتحدة العودة لهذا الاتفاق، وبالأخص، ستكون المناقشة عن سلسلة إجراءات تتعلق بمن يجب أن يتخذ أي خطوة ليتحقق الاتفاق العام في النهاية، على أن تكون الولايات المتحدة جزءاً منه مرة أخرى".



يشار إلى أن انتهاكات إيران للاتفاق تمثل عائقاً كبيراً أمام مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتراجع عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق قبل 3 سنوات، ما أسفر عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية المكبلة على إيران.