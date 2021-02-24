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الكشف عن وضع تايغر وودز الصحي.. وصور للحادث "الخطير"

24
FEBRUARY
2021
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كشف موقع "إم إس إن بي سي"، آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي لأسطورة الغولف، تايغر وودز، والذي نقل إلى مستشفى في لوس أنجلوس الليلة الماضية بعد تعرضه لإصابات بالغة في الساق عندما انحرفت سيارته عن طريق، وانزلقت على تل شديد الانحدار.
 
 
ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن مصادر وصفتها بـ"المقرّبة" من وودز، قولها إن "وودز لم يفقد وعيه، وقد ظلّ مستيقظا خلال تلقيه العلاج، وقد بدأ يتعافى في المشفى".
 
كذلك قالت المصادر أن "وودز خضع لعملية جراحية، زرع خلالها قضيب معدني في ساقه".
 
وقال أنيش ماهاجان، كبير المسؤولين الطبيين والمدير التنفيذي لمركز "هاربور-يو سي إل إيه" الطبي في بيان نُشر على حساب وودز، إن النجم البالغ من العمر 45 عاما "عانى من إصابات بليغة في العظام بطرفه الأيمن السفلي، وقد تمّ علاجها في جراحة طارئة".
 
وأشار البيان إلى تركيب "قضيب معدني في قصبة ساق وودز لتثبيت الكسور، واستخدمت براغي ودبابيس أيضا لتثبيت العلاج المطبّق في القدم والكاحل".
 
وحول الحادث، قالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن سيارة من نوع "جينيسيس جي في 80"، كان وودز يقودها قد تحطمت على حدود رولينغ هيلز إستيتس ورانشو بالوس فيرديس.
 
ومن جانبه أوضح داريل أوسبي رئيس الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس في وقت سابق يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، أن "وودز كان واعيا وفي حالة مستقرة عندما تم إخراجه من السيارة المحطمة".
 
ووصف كارلوس جونزاليس، وهو نائب مدير الشرطة وكان أول من وصل إلى موقع الحادث، وودز بأنه كان "هادئا وصافي الذهن"، وقال إنه تعرف عليه عندما أبلغ وودز الضابط بأن اسمه "تايغر".
 
وبدوره قال مارك شتاينبرغ وكيل أعمال وودز في بيان أرسله إلى دانييل رابابورت الصحفي المتخصص في أخبار الغولف "تعرض تايغر وودز لإصابات عديدة بالساق ويخضع لجراحة حاليا ونشكركم على احترام الخصوصية والدعم".
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