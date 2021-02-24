إسبانيا تزيل آخر تماثيل الدكتاتور فرانكو

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أزيل آخر تمثال للدكتاتور الإسباني السابق فرانثيسكو فرانكو، الثلاثاء، من عند بوابات مليلية، الجيب الإسباني والمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وبدون ضجة كبيرة، استخدم العمال معدات ثقيلة لهدم المنصة التي عليها التمثال، ثم رفعوه بسلسلة حول رقبته وحملوه على شاحنة صغيرة، وفق ما نقلت "رويترز".

ونصب التمثال بعد ثلاث سنوات من وفاة فرانكو في عام 1978، وذلك كتذكير بدوره كقائد للفيلق الإسباني في حرب الريف، وهي صراع خاضته إسبانيا وفرنسا في عشرينيات القرن الماضي ضد القبائل الأمازيغية في منطقة الريف الجبلية بالمغرب.

وتعليقا على إزالة التمثال، قالت إيلينا فرنانديز تريفينو، المسؤولة عن التعليم والثقافة في مليلية: "صوّت المجلس المحلي على إزالة التمثال. هذا يوم تاريخي لمليلية".