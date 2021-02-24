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قيمتها بالملايين.. هولندا تضبط كمية كبيرة من الهيروين

24
FEBRUARY
2021
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قال مسؤولون، الثلاثاء، إن ضباط الجمارك الهولنديين ضبطوا أكبر كمية هيروين هذا الشهر عندما اكتشفوا ما يربو على 1500 كيلوغرام من المادة المخدرة في حاوية بمدينة روتردام الساحلية.
 
وأفاد مكتب ممثل الادعاء في روتردام في بيان "عثر ضباط الجمارك على المخدرات في حاوية مليئة بملح الهيمالايا من باكستان".
 
وأضاف أنه عمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة في العملية، لافتا إلى أن قيمة المخدرات تبلغ نحو 45 مليون يورو (ما يعادل 55 مليون دولار تقريبا)، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وفي إطار حملتها لتثبيط الجريمة المنظمة وتقليص سياحة المخدرات، التي أثارت ردود فعل متباينة من السكان وأصحاب الأعمال، يواجه الأجانب حظرا من مقاهي الحشيش في أمستردام.
 
فبدعم من الشرطة والمدعين العامين، قدمت عمدة مدينة أمستردام، فيمكي هالسيما، في يناير الماضي، مقترحات تسمح فقط للمقيمين الهولنديين بدخول المقاهي التي تبيع الماريغوانا.
 
ومن المرجح أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في وقت ما من العام المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
 
وكانت دراسة حكومية هولندية أظهرت أن 58 في المئة من السياح الأجانب الذين يزورون أمستردام يأتون بشكل أساسي لاستهلاك الشيش، في حين أظهرت دراسة أخرى أن المدينة ستدعم أقل من 70 مقهى إذا تم تقديم الخدمة للسكان المحليين فقط.
 
ويُعد القنب غير قانوني من الناحية الفنية في هولندا، ولكن حيازة أقل من 5 غرامات من المادة المخدرة لم يعد جريمة في البلاد منذ عام 1976، وذلك بموجب "سياسة التسامح"، ومع ذلك لا يزال الإنتاج غير قانوني ولكن يُسمح للمقاهي ببيعه.
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