living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا.. صيادلة يقترحون حلا يوفر آلاف الجرعات من لقاح كورونا

24
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بينما يصطف الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، يكافح مسؤولو الصحة لتلبية الطلب المتزايد، نتيجة نقص الإمدادات.
 
وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، قالت ميلاني ماسيا وايت، مديرة الصيدلة في مؤسسة "إينوفا" الطبية، وهي شبكة مستشفيات غير ربحية مقرها في شمال ولاية فيرجينيا، إن اللقاح أصبح "أكثر قيمة من الذهب السائل".
 
ويؤكد بعض الصيادلة أن حلا بسيطا يمكن أن يؤدي إلى توفير تطعيمات إضافية لآلاف الأشخاص كل أسبوع، لكن إدارة الغذاء والدواء تقف في طريق ذلك.
 
يقوم المقترح على ما يسمى بـ"التجميع"، وهو ليس مفهوما جديدا، إذ يلجأ إليه الصيادلة تقليديا، في كل شيء، سواء فيما يتعلق بلقاحات الإنفلونزا، أو بعض أدوية العلاج الكيماوي، أو المضادات الحيوية، ويقوم على تجميع ما تبقى في قارورة لقاح ودمجه مع ما تبقى في قارورة أخرى، لإنتاج جرعة كاملة.
 
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إينوفا"، الدكتور ستيفن جونز لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن ما يتبقى في قعر القارورة ليس كثيرا، "ولكن في النهاية، وبشكل إجمالي، يضاف هذا إلى الكثير من الجرعات التي ينتهي بها الأمر إلى الهدر، ولا يُسمح لنا باستخدام هذا اللقاح الإضافي".
 
وأضاف جونز: "في بعض الأحيان تتبقى في قعر القارورة جرعة كاملة تقريبا، ومن المفجع أن ندع ذلك يذهب هباء".
 
ويقول صيادلة "إينوفا"، وهي أحد أكبر أنظمة المستشفيات في منطقة العاصمة الأميركية، إنهم بدأوا في ملاحظة كميات كبيرة من اللقاح المتبقي في كل قارورة تقريبا، حتى بعد استخدام الجرعات السادسة الإضافية في قوارير شركة "فايزر"، ولكن بسبب لوائح إدارة الغذاء والدواء، يضطرون إلى التخلص مما يتبقى في القوارير.
 
وتحتوي كل قارورة على ست جرعات كاملة من اللقاح، إضافة إلى كمية تعادل نصف جرعة تقريبا، ويتساءل أعضاء الفرق الطبية في "إينوفا" يوميا: "لماذا لا يمكننا تجميع البقايا؟".
 
وأجرى صيادلة "إينوفا" تجربة، فتبين لهم أن بقايا اللقاح في 80 قارورة من أصل مئة، كانت كافية لصنع 40 جرعة كاملة إضافية، مما يعني أن المستشفى الذي يقدم في يوم التطعيم النموذجي، 4 آلاف تطعيما، يمكنه أن يقدم 400 حقنة تطعيم إضافية، بنفس الإمداد، كل يوم.
 
لكن تعليمات هيئة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، تفرض على الصيادلة الالتزام بإعطاء 6 جرعات فقط من كل قارورة لقاح، وإتلاف ما يتبقى، لأن لقاحي موديرنا وفايزر لا يحتويان على مواد حافظة تساعد في وقف نمو الميكروبات، في حالة تلوث العقار بالبكتيريا أو الجراثيم الأخرى.
 
 ويقول خبراء الصيدلة في المقابل، إن خطر التلوث منخفض، وأن فوائد تناول جرعات أكثر تفوق بكثير أي مخاطر.
 
ويؤكد مسؤولو الصحة في "إينوفا" أن جميع الجرعات تُستخدم على الفور تقريبا في عيادات التطعيم الكبيرة، مثل عياداتهم، وأن لديهم بالفعل بروتوكولات للحماية من أي نوع من التلوث.
 
ويلفت جونز إلى أن إهدار ما يتبقى في القوارير، في حال توفر ما يكفي من التطعيمات، "لن يكون مهما"، ويضيف: "لكن في الوقت الحالي، لدينا نقص يقدر بملايين الجرعات، لذا فإن بضعة جرعات إضافية من كل مجموعة قوارير، ستحدث فرقا لمئات الأشخاص يوميا."
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout