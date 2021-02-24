سكاي نيوز : قتلى وجرحى "برصاص الحرس الثوري الإيراني" في بلوشستان

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سكاي نيوز : شهدت محافظة بلوشستان، مواجهات عنيفة بين متظاهرين غاضبين وأفراد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في المحافظة الواقعة جنوب شرقي طهران، إثر مقتل 10 من بائعي الوقود خلال احتجاجاتهم أمام إحدى القواعد العسكرية لـ"الحرس"، حسبما يوضح ملا مجيد، الناطق الرسمي بلسان "منظمة حقوق الإنسان البلوشي".

وأوضح مجيد لـ"سكاي نيوز عربية" أن بلوشستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان، تعاني من التهميش والإفقار وقلة الموارد، ما يدفع قطاع كبير منها للعمل في بيع الوقود والنفط عبر الحدود، غير أنه في الفترة الأخيرة "تم بناء سياج حدودي وغلق منافذ البيع المتاحة، مما ترتب عليه حدوث مناوشات فقام أفراد الحرس الحدودي الإيراني بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين، وقتل نحو عشرة أفراد، وإصابة العشرات، وأغلبهم في حالات حرجة داخل مستشفيات باكستانية وإيرانية".