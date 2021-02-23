طبيب أمريكي يربط الانقسام السياسي بحصيلة وفيات كورونا "المذهلة"

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أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن الانقسام السياسي في الولايات المتحدة ساهم في حصيلة وفيات كورونا "المذهلة".

وقال فاوتشي: "وباء فيروس كورونا ظهر في وقت عانت فيه الولايات المتحدة من الانقسامات السياسية".

ولفت المدير إلى أن مجرد ارتداء كمامة "أصبح رسالة سياسية أكثر من كونه إجراء للصحة العامة."

وأضاف أنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة "الدولة الغنية" أن تسجل نصف مليون وفاة بفيروس كورونا.

هذا وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 500 ألف حالة.