بايدن: نصف مليون وفاة مفجع لقد تجاوز قتلانا في الحربين العالميتين وفيتنام

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الشعب الأمريكي للاتحاد كأمة واحدة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن تخطي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة نصف مليون أمر مفجع.

وقال بايدن، "أطلب من الأمريكيين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. سنقدم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة الجائحة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، " عدد الوفيات جراء كورونا في أمريكا في عام واحد تجاوز عدد قتلانا في الحربين العالميتين وحرب فيتنام".

وتابع الرئيس الديمقراطي، "سنحارب جائحة كورونا وسنهزمها.. أعدكم بالتخلص من الجائحة".

وتجاوزت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، علامة فارقة رئيسية خلال مكافحتها للوباء، بعدما تخطت حاجز 500 ألف وفاة بمرض "كوفيد 19"، بعد عام تقريبا من تسجيل أول ضحايا الفيروس في ولاية كاليفورنيا، وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام.

وسجلت البلاد أكثر من 28 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وفقدت ما يزيد عن 500 ألف.

وبذلك يكون 19% من إجمالي وفيات الفيروس التاجي العالمية حدثت في الولايات المتحدة، وهو رقم ضخم بالنظر إلى أن أمريكا تمثل 4% فقط من سكان العالم، بحسب الوكالة.

كان الوباء، الذي اجتاح البلاد في بداية العام الماضي، قد أودى بحياة 100 ألف شخص بحلول مايو/ أيار الماضي، لكن تضاعف عدد الوفيات بحلول سبتمبر/ أيلول بعد انحسار العدوى ثم تسارع انتشارها خلال الصيف.

بحلول ديسمبر/كانون الأول، وصل عدد القتلى إلى 300 ألف شخص، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في موسم مميت من العدوى بعد العطلات، ما كان من شأنه أن يودي بحياة ما يزيد على 200 ألف شخص في فترة تقل عن ثلاثة أشهر.

شكلت الوفيات المسجلة بين ديسمبر وفبراير/ شباط 46% من جميع وفيات كوفيد في أمريكا، حتى عندما أصبحت اللقاحات متاحة أخيرا وبدأت جهود ضخمة لتطعيم المواطنين.

حتى هذه اللحظة، وبعد مرور نحو 14 شهرا على ظهور الفيروس المستجد في مدينة ووهان الصينية، أصيب نحو 112 مليون شخص بمرض "كوفيد 19"، وبلغت الوفيات نحو 2.48 مليون حالة.