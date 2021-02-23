وزير الخارجية الفرنسي: برنامج إيران النووي مقلق

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الاثنين)، إن الوزير جان إيف لو دريان أبلغ نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أن الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي «مقلق».

في سياق متصل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم، إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا احتاجت البلاد إلى ذلك، مضيفاً أن طهران لن ترضخ أبداً للضغوط الأميركية بشأن أنشطتها النووية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خامنئي قوله: «مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20 في المائة؛ سنزيد ذلك إلى أي مستوى تحتاج إليه البلاد... قد نزيده إلى 60 في المائة». وأكد أن طهران لم تسعَ قط إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها إن أرادت ذلك «فلا أحد بوسعه منع إيران من حيازته»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.