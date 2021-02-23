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البيت الأبيض: بايدن سيتصل بالملك سلمان "في الوقت المناسب"

23
FEBRUARY
2021
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أعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "في الوقت المناسب".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، تحدث مع نظيره، محمد بن سلمان، بحسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.

وتوقعت المتحدثة إجراء المحادثات بين بايدن والملك سلمان "في الوقت المناسب"، دون ذكر زمن محدد.

وقالت إن إدارة بايدن "على عكس الإدارة السابقة، لن تتوانى عن إثارة قضايا حقوق الإنسان في السعودية".

وأضافت: "نحن بصدد إعادة النظر في علاقتنا مع السعودية، على نحو تكون الاتصالات بين المسؤولين ونظرائهم في البلدين".

وحول إيران، قالت ساكي: "الإدارة الأميركية لديها قنوات متعددة للتواصل مع طهران بشأن الأميركيين المحتجزين لديها".

واعتبرت أن "السبل الديبلوماسية" أفضل سبيل للتعامل مع طهران ولا سيما ما تعلق بـ"منعها" من امتلاك السلاح النووي.

وقالت: "نحن منفتحون على نقاش دبلوماسي مع إيران وننتظر رد طهران".

واستدركت قائلة إن قبول واشنطن لدعوة الأوروبيين للحوار مع إيران "لا يعني قبول مطالبها برفع العقوبات" على حد وصفها.

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