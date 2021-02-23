الليرة التركية تهبط مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

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هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 2 بالمئة أثناء التعاملات، مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق براءت ألبيرق.

وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى حوالي 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

وكانت العملة التركية صعدت الأسبوع الماضي إلى 6.9 أمام الدولار وهو أفضل مستوى لها منذ آب الماضي.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "الليرة التركية قفزت حوالي 20 بالمئة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل تشرني الثاني الماضي، عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة".