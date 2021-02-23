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جونسون: يجب أن نتعايش مع كورونا مثل الإنفلونزا

23
FEBRUARY
2021
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رأى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا ‏على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفا أنه لا توجد ‏مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن‎.‎

وقال أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول ... إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع ‏كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا... على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم ‏والقدرة على تطوير لقاحاتنا"‏‎.‎

وكان جونسون قد لفت الى أنه يتعيّن على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما ‏أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي ‏واستخدام الكمامات‎.‎

وأبلغ جونسون البرلمان "سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي ‏نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضا إرشادات بشأن ‏العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة‎".‎

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل ‏العام لمواجهة تفشي كوفيد-19 والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو حزيران على أقرب ‏تقدير‎.‎

كما أبلغ جونسون البرلمان أيضا أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية ‏الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة‎.‎

وأشار الى أن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان ‏في الثالث من آذار‎.‎

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