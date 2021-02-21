living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متى تنتهي أزمة كورونا؟.. خبير أميركي يضع "تاريخا سعيدا"

21
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وضع الأكاديمي جامعة جونز هوبكنز مارتي مكاري، تاريخا طموحا للغاية تنتهي معه أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من الوباء.
 
وقال مكاري في مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه يتوقع أن يختفي الوباء من أميركا على الأغلب بحلول أبريل المقبل.
 
وأضاف الأستاذ في كلية الطب في الجامعة المرموقة، التي صار مرجعا أزمة الوباء أن معدل الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 بالمئة منذ يناير الماضي، مضيفا أن هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن أميركا تخطو قدما نحو مستوى منخض من العدوى.
 
وتابع الجراح الأميركي: "معظم المصابين الجدد تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر أعراض نهائيا، ذلك أتوقع أن يختفي كوفيد- 19 في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية ".
 
ويستند مكاري في تقديره إلى أن عدد التطعيمات التي أعطيت في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد المصابين، الذي تجاوز 28 مليونا، يمكن أن يساهم في تشكيل مناعة القطيع بحلول الربيع.
 
وتحدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد كاف من الناس محصنين ضد الفيروس، مما وضع حد لانتشاره.
 
وأعرب الأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز أن مناعة القطيع ستحمي من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.
 
وقال: "عندما يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس في أماكن متعددة، سيكون من الصعب انتشاره، وهذا يشمل السلالات الجديدة".
 
وتبدو توقعات مكاري، أكثر تفاؤلا مقارنة بغيره من الخبراء، فمثلا أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن تعود الحياة إلى طبيتها بحلول الخريف.
 
أما أوغور شاهين، الشريك المؤسس لـ "بيونتك"، المساهم في صناعة لقاح "فايزر بيونتك"، فقد توقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا وأوروبا الولايات المتحدة مع دخول فصل الصيف.
 
ومع أن هؤلاء الخبراء تحدثوا عن مناطق بعينها في العالم، فإنهم يعطون مؤشرات يمكن القياس عليها في بقية أنحاء العالم، وهي توزيع اللقاحات والإصابات الفعلية بالوباء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout