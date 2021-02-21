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قائمة بأكثر الدول تضرراً من وباء كورونا

21
FEBRUARY
2021
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ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا إلى مليونين و460 ألف وفاة حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونا منذ بدء تفشي الوباء.
 
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو نصف مليون شخص، وسجلت أكثر من 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
 
وفي البرازيل التي تحتل المترتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات تم تسجيل حتى الآن 246 ألف حالة وفاة وأكثر من 10.1 مليون إصابة، تليها المكسيك حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 180 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة حتى الآن.
 
وسجلت الهند أكثر من 156 ألف حالة وفاة ونحو 11 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها بريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات، حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 121 ألفا، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة حتى الآن.
 
وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 95 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات 2.8 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة، حيث ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 84 ألف حالة وفاة، وسجلت 3.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
 
وتحتل روسيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، فقد سجلت نحو 83 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 مليون إصابة حتى الآن.
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