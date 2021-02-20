كشف تفاصيل عن الطائرات الأميركية التي اغتالت سليماني والمهندس!

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كشف علي محمد تقي، مدير مطار بغداد، تفاصيل عن الطائرات المسيرة الأميركية التي اغتالت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني قبل عام.

وقال تقي إن هناك مجالا جويا مفتوحا ومخصصا لطائرات الاستطلاع الأميركية، لاستطلاع المواقع العسكرية الموجودة في العراق، مشيرا إلى أن هذا المجال مسموح له باستقبال طائرتي استطلاع فقط.

وأضاف أنه بعد المظاهرات والأحداث التي شهدتها السفارة الأميركية في العراق، بدأت الخروقات الجوية، مشيرا إلى أنه قبل حادث الاغتبال بيوم، دخلت 3 طائرات مسيرة المجال الجوي العراقي.

وقال تقي: “المفروض أن تدخل فقط طائرتان، لكنه لم تقع أي استجابة للنداء الذي قام به برج المراقبة الجوية، وتم اختراق المجال الجوي العراقي”.

يذكر أن الجيش الأميركي نفذ عملية اغتيال أبو مهدي المهندس والجنرال سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020.