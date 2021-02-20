عاصفة انتقادات تعيد السيناتور تيد كروز إلى تكساس المجمدة

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واجه السناتور الأميركي عن ولاية تكساس الأميركية، تيد كروز عاصفة من الانتقادات، الخميس، بعد مغادرته الولاية ومسقط رأسه التي ترزح قبضة تجمد شديدة وقاتلة، لقضاء عطلة عائلية إلى منتجع كانكون المكسيكي.

وقال السيناتور الجمهوري، البالغ من العمر 50 عاما للصحفيين لدى عودته إلى هيوستن "من الواضح أنه كان خطأ. بعد فوات الأوان لم أكن لأفعل ذلك"، مشيرا إلى أن قام بذلك لإرضاء بناته الصغيرات.

وأوضح تيد كروز أنه كان يخطط للبقاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن انتابته أفكارا أخرى "في اللحظة التي جلست فيها على متن الطائرة تقريبا".

ومع مصارعة الملايين من تكساس مع تداعيات عاصفة شتوية شرسة، واجه كروز، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح رئاسي في العام 2024، الإدانة بعد أن أظهرته الصور على وسائل التواصل الاجتماعي السيناتور الجمهوري وهو يستعد للمغادرة إلى منتجع كانكون المكسيكي، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأظهرت الصور، التي بدأ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، كروز مع عائلته ينتظرون عند بوابة المطار ومعهم أمتعة، وكذلك على متن طائرة.

وانتقد بعض النقاد تصريحاته التي ألقى باللوم فيها على ابنتيه اللتين تبلغان من العمر 10 و12 عاما لقراره زيارة المنتجع حيث الطقس معتدلا ودرجة الحرارة 26 درجة مئوية، في حين درجات الحرارة في تكساس تصل إلى أكثر من 10 درجات تحت الصفر، الأمر الذي دفع حزب تكساس الديمقراطي إلى المطالبة باستقالته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي تحدثت قبل أن يتم رصد كروز في مطار كانكون: "ليس لدي أي تحديثات بشأن الموقع الدقيق للسيناتور تيد كروز".

ظل ملايين من سكان تكساس مشلولين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه بعد عاصفة شتوية ودرجات حرارة متجمدة أعاقت جهود استعادة الطاقة الكاملة.

الجدير بالذكر أن حوالي 2.7 مليون منزل في تكساس كانت بدون تدفئة يوم الأربعاء، فيما حذر القادة في الولاية من تأثير الدومينو على البنية التحتية لأن نقص الكهرباء يقطع إمدادات المياه، ويؤدي إلى إجهاد قدرة المستشفيات على علاج مرضى كوفيد-19 وعزل المجتمعات الضعيفة المعزولة بسبب الطرق المتجمدة.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال إنه سيوافق على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث مما يمهد الطريق لتقديم قدر أكبر من المساعدات في عاصفة شتوية عاتية مع تفكيره في القيام بزيارة لمعرفة المساعدات الاتحادية التي تحتاجها الولاية.

وتحدّث الرئيس بايدن مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، وأكد أن الحكومة ستواصل "التعاون الوثيق" مع السلطات الفيدرالية والمحلية لمساعدة السكان، فيما يجري التخطيط لزيارة بايدن لتكساس هذا الأسبوع.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن طلب من فريقه التعجيل بطلب تكساس إعلانها منطقة كوارث مما يمهد الطريق للحصول على مزيد من الموارد الاتحادية.