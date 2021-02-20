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لايتم العثور عليها بالاختبارات.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في فنلندا

20
FEBRUARY
2021
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حذر خبراء من أن سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في فنلندا، الخميس، يصعب اكتشافها عبر الاختبارات، وربما تنتشر دون أن يتم التعرف عليها.

وقالت خدمة البث العام الفنلندية الرسمية "YLE" إن السلالة الجديدة وتسمى "fin-796h"، قد لا تظهر في اختبارات "PCR" الخاصة بكورونا ، مما قد يزيد من سرعة انتشار المرض.

وذكرت مجموعة مختبرات "فيتا"، ومقرها هيلسينكي، أن السلالة الفنلندية تختلف عن السلالات الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، على الرغم من وجود بعض الخصائص المشتركة.

وقالت المختبرات إن من غير المحتمل أن تكون الطفرة قد نشأت في فنلندا، نظرا لمعدلات الإصابة المنخفضة نسبيا في البلاد، مشيرة إلى أنه تم اكتشافها لدى مريض الأسبوع الماضي جنوب البلاد.

وذكر أستاذ علم الفيروسات بجامعة توركو إيلكا يولكونين أن "ظهور السلالة الجديدة ليس مصدر قلق كبير بعد، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أكثر عدوى من السلالات السابقة أو مقاومة للقاحات".

ولايزال من غير الواضح مدى فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة السلالات الجديدة، فيما لم يتم الكشف عن الأعداد المكتشفة للحالات المصابة بالسلالة الفنلندية حتى الآن.

ووفقا للمعهد الفنلندي للصحة والرعاية فقد تم تأكيد ما مجموعه 450 حالة من السلالات الجديدة في البلاد حتى الآن، من ببنها 427 حالة من السلالة البريطانية و 22 من السلالة الجنوب إفريقية.

وسجلت فنلندا 51595 إصابة بفيروس كورونا بشكل عام و 723 حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء العام الماضي.

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