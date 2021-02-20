الدول الغنية تحصل على مليار لقاح فائض عن حاجتها

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قال تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر، إن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد عن حاجتها من لقاحات فيروس كورونا، في حين أن الدول الفقيرة تتزاحم للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات.



وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات فيروس كورونا، ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.

وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كورونا، وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.وركز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر خمس شركات مصنعة للقاحات كورونا، وهي فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.



واكتشفت أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.

وخلص التحليل إلى أنه فضلا عن إمدادات لقاحات كورونا، التي توزع عبر برنامج كوفاكس، التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، والاتفاقات الثنائية فإن الفائض من الجرعات التي حصلت عليها البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية الفئات المهددة في البلدان الأشد فقرا.