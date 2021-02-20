لقاء الأحد في بروكسل بين معاونَين لنافالني ووزراء في الاتحاد الأوروبي

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أعلن وزير خارجية ليتوانيا، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية 12 من دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الأحد في بروكسل مع إثنين من معاوني المعارض الروسي أليكسي نافالني. وسيتم اللقاء قبل الاجتماع الوزاري للدول ال27 المقرر الإثنين المقبل للبحث في عقوبات جديدة محتملة يفرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا.

وقال الوزير غابرياليوس لاندسبرجيس لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحتاج إلى معلومات عن الوضع الحقيقي للمعارضين للنظام في روسيا». وأضافأن بلاده «بادرت لتنظيم اللقاء في بروكسل مع شخصيات معارضة روسية» لأنه من الأفضل جمع معلومات مباشرة من المصدر.ويشارك في اللقاء لينويد فولكوف المسؤول عن شبكة نافالني الاقليمية المقيم في ليتوانيا وإيفان غدانوف وهو معاون مقرب من نافالني.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوصى في 9 فبراير (شباط) الجاري بفرض عقوبات جديدة بعد الإهانة التي تعرض لها خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي وتم خلالها طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين. وكانت زيارته ستخصص لقضية نافالني لكن السلطات الروسية رفضت طلب القادة الأوروبيين الإفراج عن المعارض المسجون. وهو سيرفع مقترحات لوزراء الخارجية الأوروبيين لفرض عقوبات خلال اجتماعهم الإثنين في بروكسل.

ويرغب أنصار نافالني في أن يعاقب الاتحاد الأوروبي النخبة الحاكمة التي يتهمونها بحماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعم نظامه ماليا.

وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا المتوترة أصلا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014 والنزاع في شرق اوكرانيا، أكثر مع توقيف نافالني والحكم عليه بالسجن لعامين وثمانية أشهر لدى عودته الشهر الماضي إلى روسيا من ألمانيا حيث عولج بعد محاولة تسميمه الصيف الماضي.