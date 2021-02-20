غوتيريش يحذر من حرب عالمية جديدة

A + A -

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلق الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وأكد غوتيريش على أهمية "وضع خطة لتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل على جميع الأفراد في كل مكان".

وقال إن "العدالة في توزيع اللقاح مسألة ضرورية لإنقاذ أرواح الناس واقتصادات الدول".

كما دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع مناطق الصراع، من أجل تأمين وصول اللقاحات إليها".

وفي السياق، شجع غوتيريش دول العالم بمشاركة جرعات لقاحات كورونا مع الدول الأخرى والتبرع لتوفيرها في الدول الأكثر احتياجا.

يشار أن مؤتمر ميونخ للأمن، يتضمن أيضا كلمات للرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.