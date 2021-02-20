بيل غيتس يكشف عن طريقة الانتصار على جائحة كورونا

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اعتبر مؤسس شركة "مايكروسوفت" للتكنولوجيا، الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أن وقف جائحة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم عام 2020 يمكن عبر الاستثمار في منشآت إنتاج اللقاحات.

وقال غيتس، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن دول العالم لم تتخذ إجراءات احترازية كافية قبل بدء جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد.

وأضاف في هذا السياق: "يجب علينا تخصيص استثمارات، والحديث يدور عن عدد غير كبير من المليارات، لكي نتأكد من أن ذلك لن يتكرر أبدا".

وأوضح غيتس أن الاستثمارات يجب استخدامها لبناء المنشآت الخاصة بإنتاج اللقاحات في كل أنحاء العالم، من أجل ضمان الوصول المتكافئ إليه لكل سكان الكرة الأرضية.

كما شدد رجل الأعمال الأمريكي على أهمية التعاون بين حكومات الدول والشركات في هذا المجال، مذكرا بمثال شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.