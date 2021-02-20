بالصورة - "ناسا" تنشر صورا جديدة من المريخ بعد هبوط مسبار "بيرسفيرانس"

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نشرت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية صورا، التقطها مسبار "بيرسفيرانس" بعد هبوطه على سطح المريخ يوم الخميس 18 فبراير.

وتم التقاط إحدى الصور عندما كان المسبار على بعد مترين من سطح الكوكب الأحمر، وكان يستعد للهبوط.