توقيف 6 ضباط من الشرطة الأمريكية على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول

A + A -

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بتوقيف ستة ضباط من الشرطة الأمريكية، بسبب الأحداث المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الداخلية أنه تم توقيف 6 ضباط من الشرطة الأمريكية مرتبطين بأحداث اقتحام الكابيتول.

وبحسب المصادر، يتم التحقيق مع 29 عنصرا من الشرطة الأمريكية لمحاولة الوصول إلى نتيجة تثبت كيفية الاقتحام والمشاركين غير المباشرين من أجهزة الحماية في المبنى.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون ستولنيس إن "القائم بأعمال رئيس الشرطة يوغانادا بيتمان أمر باتخاذ إجراء تأديبي ضد جميع ضباط الشرطة الذين لا يتوافق سلوكهم مع قواعد الاشتباك والحماية في تلك اللحظات".

ونشرت النيابة العامة في الكونغرس الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، مقطع فيديو مفصل لعمليات اقتحام مبنى الكابيتول الذي حدث في 6 يناير/ كانون الثاني، وذلك ضمن إطار محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج، وبالفعل تمت مراسيم نقل السلطة للرئيس الحالي، جو بايدن، بهدوء، ولم يحضرها ترامب.