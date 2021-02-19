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فيديو حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة على تويتر فقط - المستشارة الألمانية تقفز من مكانها!

19
FEBRUARY
2021
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ما الذي يجعل واحدة من قادة الدول العظمى في العالم تركض مسرعة داخل قاعة بعد إلقائها خطاباً عن فيروس كورونا المستجد الذي بات أهم مشاكل العصر هذه الأيام؟!.

نعم.. إنها "الكمامة"، فقد هرولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل داخل البوندستاغ (البرلمان الألماني) قبل أيام مسرعة بعد أن انتبهت أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول الوباء، ما جعل مقطع الفيديو ة حديث الإنترنت ووسائل التواصل.

فقد حظي المقطع الممتد لعشر ثوان فقط، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع تويتر فقط بعد أن تناقلته وسائل إعلام محلية معلقة عليه بأنه " خطأ بريء من المستشارة الألمانية".


وانتشر وسم #كلنا_ميركل للتضامن مع المستشارة الألمانية، والتأكيد على مدى تكرار مثل تلك المواقف مع كل واحد منا على الرغم من مرور أشهر على الجائحة، التي وضعت ملايين البشر تحت أمر "الكمامة"!

وجاءت تلك الواقعة بعد خطاب مثير دام 22 دقيقة دافعت فيه ميركل عن سجلها في مكافحة الوباء، داعية إلى تجديد التفاؤل على الرغم من الإغلاق الصارم للدولة الأوروبية.
كما شددت على ضرورة فعل كل ما هو جاد للسيطرة على الموجة الجديدة من الوباء، مناشدة الألمان للصبر، خاتمة كلامها قائلة: "في النهاية يمكننا أن نفعل ذلك معاً ونهزم الوباء ونقود بلدنا إلى مستقبل أفضل".

وأثناء عودتها إلى مقعدها، سارع كثيرون إلى تنبيهها بأنها نسيت قناعها عند مكتب المتحدث، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه.

ثم ارتدت السياسية المخضرمة القناع وحاولت كبح ابتسامتها بعد "خطئها البريء"، لينتشر بعدها هاشتاغ على تويتر: #كلنا_ميركل".

يذكر أن المستشارة الألمانية كانت فرضت قيوداً صارمة على فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، ومنذ ذلك الحين، تعرضت لانتقادات وضغوط بسبب قرارها تمديد الإغلاق.

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