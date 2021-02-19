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كوكبنا في أهدأ فتراته..

19
FEBRUARY
2021
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قال علماء يعكفون على دراسة عالمية إن كوكب الأرض شهد أهدأ فتراته منذ عقود خلال عام 2020، بسبب جائحة كورونا التي قلت من النشاط البشري.
 
ورصدت مجموعة دولية من علماء الزلازل من 33 دولة انخفاضا يصل إلى 50 بالمئة لما يسمى بالضوضاء الناتجة عن سفر البشر وضجيج المصانع بعد بدء عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم، وفق "رويترز".
 
ووجد الفريق، الذي ضم خبراء من هيئة رصد الزلازل السويسرية التابعة للمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا بزوريخ، انخفاضا لمستويات الضوضاء في 185 من 268 محطة رصد زلزالية في مختلف أرجاء العالم.
 
وانخفضت الضوضاء المحيطة بالمدن بنسبة تصل إلى 50 بالمئة في بعض المحطات خلال أسابيع الإغلاق الأكثر صرامة، الذي شهد تقليل خدمات الحافلات والقطارات فضلا عن وقف حركة الطيران وإغلاق المصانع.
 
وجعل هذا الأرض أكثر هدوءا من فترة عيد الميلاد، وهي عادة أهدأ فترة في العام.
 
وقال عالم الزلازل جون كلينتون: "كانت أسابيع الإغلاق أهدأ فترة سجلناها"، مشيرا إلى بيانات العشرين عاما الماضية.
 
وأضاف: "في ظل ازدياد الضوضاء البشرية دائما، من المرجح جدا أن تكون هذه الفترة هي الأكثر هدوءا لفترة طويلة جدا".
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