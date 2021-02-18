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بسبب اعتقال معارض... رئيس وزراء جورجيا يتنحى عن منصبه

18
FEBRUARY
2021
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أكد رئيس الوزراء الجورجي، غيورغي غاخاريا، اليوم الخميس، أنه سيتنحى بسبب خلافات مع الفريق بشأن اعتقال المعارض، رئيس الحركة الوطنية المتحدة، نيكا ميليا.
 
تبليسي - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الجورجي خلال إفادة صحفية: "مع الأسف، ونظرا لأنني لا أستطيع الاتفاق مع الفريق حول هذا الموضوع، فقد قررت ترك منصبي".
 
قوبل قرار غاخاريا بالترحيب في مكتب "حزب الحركة الوطنية المتحدة"، وهتف أتباع الحركة بالفوز.
 
ويتواجد ميليا الآن في مبنى مكاتب قوته السياسية، والمعارضون من مختلف الأحزاب يحرسون المبنى ويعلنون أنهم لن يسلموه إلى الشرطة.
وافقت محكمة مدينة تبليسي، مساء أمس الأربعاء، على الالتماس الذي قدمه مكتب المدعي العام لتغيير إجراءات ضبط النفس للقبض على ميليا، رئيس حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي "الحركة الوطنية المتحدة".
 
وأسقط مجلس النواب الجورجي يوم الثلاثاء الحصانة البرلمانية على ميليا، وبعد ذلك التمس مكتب المدعي العام من المحكمة توقيفه كإجراء احترازي لرفضه دفع الكفالة التي تم تحديدها مسبقًا البالغة 40 ألف لاري (أكثر من 12 ألف دولار). هذا واستمرت جلسة المحكمة أكثر من ست ساعات.
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