مع تزايد الإصابات في الريال.. زيدان يستدعي ابنه

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استعان مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان بابنه ثيو، لخوض التدريب مع الفريق الأول في النادي الملكي، إثر تزايد الإصابات التي طالت عددا كبيرا من النجوم فيه.

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن ثيو (18 عاما) شارك في التدريبات، الاثنين.

وكان زيدان استعان في الماضي بابنيه في التدريبات: إنزو (25 عاما)، ولوكا (22 عاما)، واليوم جاء دور ثيو، وغادر الأخوان الأول والثاني النادي الملكي لاحقا بعدما فشلا في إحراز نتيجة تذكر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها ثيو زيدان في تدريبات الفريق الأول، لكنها ربما تكون مقدمة مشاركته في الفريق.

وبسبب الغيابات التي ضربت النادي الملكي، بات المجال مفتوحا أمام أعضاء الفريق الشاب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وثيو زيدان لاعب وسط يتمتع بقامته الطوية (195 سم)، وولد بعد ثلاثة أيام من تسجيل والده الهدف الذي منح ريال مدريد دوري الأبطال في 2002.

وقضى عقدا من الزمان داخل أكاديمية ريال مدريد منذ عام 2010،قادما من نادي كانيلاس.

وتقول تقارير صحفية إنه يتمتع ثيو بمستقبل واعد أكثر من أخويه (إنزو ولوكا)، اللذين لعبا بقميص الفريق الأول على يد والدهم زيدان.