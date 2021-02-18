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نقل زوج الملكة إليزابيث الثانية إلى المستشفى

18
FEBRUARY
2021
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أعلن قصر باكينغهام، الأربعاء، نقل الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى المستشفى "احترازياً" في لندن بعد تعرضه إلى وعكة صحية.

وأشار القصر في بيان إلى أن دوق إدنبره البالغ 99 عاما "أدخل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن مساء الثلاثاء، وفق "فرانس برس".

وجرى اتخاذ هذه الخطوة بصورة احترازية بناء على نصيحة طبيب الأمير إثر وعكة صحيّة ألمّت به".

وأضاف البيان "من المقرر بقاء الدوق في المستشفى بضعة أيام للمراقبة والراحة".

وأوضح مصدر في القصر الملكي لوكالة فرانس برس أن الدوق المعروف بطبعه المغامر، في حال معنوية جيدة ولم يحتج إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأكد المصدر أن مشكلاته الصحية لا ترتبط بـ"كوفيد-19".

وفي مطلع يناير، تلقت الملكة إليزابيث الثانية البالغة 94 عاما وزوجها أول جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في قصر ويندسور غرب لندن حيث يمضيان فترة الحجر السارية حاليا في بريطانيا.

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف التزام عام رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952. وهو يواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

ويتولى ابنه وريث العرش الأمير تشارلز تمثيله بصورة متزايدة خلال الرحلات الخارجية، كذلك الأمر مع حفيده وليام.

وفي يونيو 2017، أدخل الأمير فيليب إلى المستشفى حيث أمضى ليلتين إثر "التهاب متصل بمرض مشخص سابقاً". وهو خضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018.

وفي حيونيو 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع "لاند روفر" بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام مما أدى إلى انقلاب سيارته. وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.

وفي نهاية ديسمبر من العام عينه، أدخل مستشفى إدوارد السابع حيث أمضى أربع ليال "تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقًا"، بحسب الدوائر الملكية البريطانية.

وكان الأمير فيليب نفسه حطم سنة 2009 الرقم القياسي لأطول عمر لأزواج الملوك في بريطانيا مطيحا بالأميرة شارلوت زوجة الملك جورج الثالث.

واحتفل الثنائي الملكي البريطاني في نوفمبر 2017 بعيد زواجهما السبعين في قصر ويندسور على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من لندن.

وقد قُرعت أجراس كنيسة ويستمنستر الذي شهد مراسم زفافهما في 20 نوفمبر 1947، لأكثر من ثلاث ساعات في هذه المناسبة.

ولد فيليب المتحدر من جذور ألمانية في جزيرة كورفو اليونانية على طاولة مطبخ في 10 يونيو 1921.

وفي سن 18 شهرا، جرى تهريبه على سفينة بريطانية مع أهله وشقيقاته الأربع، وقت الاطاحة بعمه ملك اليونان.

وكان عمره 18 عاما عندما التقى للمرة الأولى الشابة اليزابيث التي كانت حينها في الثالثة عشرة، قبل زواجهما سنة 1947 والذي أثمر أربعة أبناء هم تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.

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