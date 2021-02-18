بيل غيتس: مواجهة الطفرة الجديدة من كورونا قد تستوجب أخذ جرعة ثالثة من اللقاح

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قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس إنه بسبب الطفرة الجديدة من فيروس كورونا، قد تكون هناك حاجة لأخذ جرعة ثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.