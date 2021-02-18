الجيش السوري يقضي على مجموعة من "داعش" في حمص

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أعلنت القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا أنها كشفت وكرا لتنظيم "داعش" في محافظة حمص، وتم القضاء على مجموعة من مسلحي التنظيم بتدمير شاحنتين لهم.

وقال ناطق باسم القوات الروسية: "نتيجة لعمليات الاستطلاع والبحث التي قامت بها القوات الحكومية السورية مدعومة بطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية الروسية، تمكنت القوات السورية من قتل 4 مسلحين كانوا يستقلون سيارتي شحن صغيرتين تحملان مدافع رشاشة من العيار الثقيل، ويبدو أنهم كانوا مكلفين بحماية مخزن للأسلحة".

وأشار إلى العثور على "كمية من الأسلحة والذخيرة بما فيها الأطلسية، وحوالي 40 كيلوغراما من المتفجرات، وأدوية ومواد غذائية في الوكر التابع لمسلحي داعش".

وأضاف: "منذ بداية العام ازداد نشاط المسلحين في المنطقة بشكل كبير ومن الأسباب المحتملة لتحركهم السري في المنطقة الصحراوية هي فرصة اللجوء إلى منطقة التنف التي يسيطر عليها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفصائل المعارضة السورية المسلحة".