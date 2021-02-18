الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق جيد حول سوريا

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قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، إننا توصلنا خلال اجتماع استانة الخامس عشر في سوتشي، إلى اتفاق جيد بشأن قضايا مختلفة ذات الصلة بالأزمة السورية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء يوم الأربعاء، عن أصغر خاجي أنه تم خلال الإجتماع الثلاثي، اليوم، استعراض آخر التطورات على الساحة السورية، وقد توصل المشاركون في بيانهم الختامي إلى اتفاق جيد حيال شتى القضايا بما في ذلك الوضع الميداني والإرهاب والبرامج الإنسانية واللجنة الدستورية.

وتابع أصغر خاجي "خلال مباحثاتنا الثنائية مع الوفود الروسية والتركية والأممية، نحن توصلنا إلى اتفاق جيد بشأن مواصلة العمل المشترك".

وأشار كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني إلى زيارته الأخيرة لدمشق ومباحثاته مع الرئيس بشار الأسد، وعدد من كبار المسؤولين السوريين، منوها بموقف بلاده الداعم لحل الأزمة سياسيا، واستمرار مهام اللجنة الدستورية في هذا البلد.

وصدر عن اجتماع استانة الخامس عشر في سوتشي، والذي بدأ أعماله منذ أمس على مستوى كبار خبراء الدول الراعية للمفاوضات في صيغة استانة، واختتم عصر اليوم الأربعاء، صدر عنه بيان ختامي من 17 بندا، دان فيه المشاركون التدخل في عائدات النفط السوري، مؤكدين بأن هذه الموارد تعود إلى الحكومة السورية.

وأعربت الدول الثلاث الراعية للمفاوضات في صيغة استانة (إيران وتركيا وروسيا) عبر بيانها المشترك، عن قلقها إزاء تعزيز المليشيات في مدينة إدلب السورية، مشددة على ضرورة تنفيذ "اتفاق إدلب".

وطالب البيان بحماية وحدة الأراضي واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، والامتثال إلى أهداف وقواعد الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وطالب الثلاثي "الإيراني التركي الروسي" في بيانه أيضا، بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا، واصفا هذا السلوك بأنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي