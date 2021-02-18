ماكرون: "من غير المقبول" أن تكون إفريقيا محرومة من الوصول الى اللقاحات

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رأى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه "من غير المبرر والمقبول" بطء اطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في افريقيا، ضحية انعدام المساواة بين الدول الفقيرة والغنية للحصول على اللقاحات.



وقال ماكرون خلال مؤتمر عبر الفيديو مع قادة أفارقة: "علينا معالجة انعدام المساواة الصارخ".

وضم المؤتمر كل من رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي والسنغال ماكي سال وجنوب إفريقيا سيريل رامابوزا وجمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيديكي وجزر القمر غزالي عثماني ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد وجون نكينغاسونغ مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الاجتماع يرمي الى تحديد محاور التحرك التي تحظى بالأولوية للدول الافريقية "لإيصال صوتها" إلى مؤتمر قادة مجموعة السبع الذي يقام الجمعة عبر الفيديو ويخصص جزئيا للأزمة.



اعتبر ماكرون أن "بطء حملة التلقيح في الدول الفقيرة وخصوصا في إفريقيا غير مبرر وغير مقبول". وقال: "نحن في محطة مفصلية إذا أردنا التصرف بشكل أكثر فعالية".

واشار الى أن "الأخلاق والمصالح تتطلب ذلك وإذا لم نستأصل هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم سيستمر في التفشي والتحور".



ولفت الى أن هذا الوضع يعود إلى التأخر في إنتاج اللقاح عالميا وتوزيعه.



بالنسبة إلى ماكرون الأولوية هي لـ"زيادة القدرات الانتاجية" في إفريقيا استنادا الى "النموذج الهندي"، وأيضا "فرض على الصناعيين شفافية بشأن سعر اللقاح". فمن غير المقبول كما قال ان تشتري بعض الدول الإفريقية اللقاح بسعر أعلى من البلدان الغربية.



واقترح أن تتفق مجموعة السبع على منح "تفويض مشترك" لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية لـ"إزالة العقبات" للحصول على اللقاح.