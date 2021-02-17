متهمان في قضية فرار غصن يناشدان بلينكن عدم تسليمهما لليابان

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وجه الأمريكيان المتهمان بالتآمر لمساعدة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني كارلوس غصن في فراره من اليابان، طلبا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنع تسليمهما لليابان.

وفي رسالة موجهة إلى بلينكن اطلعت عليها وكالة "رويترز"، قال فريق المحامين الذي يدافعون عن العسكري الأمريكي السابق مايكل تايلور وابنه بيتر تايلور، إن الدفاع "لا يعتقد أن هناك أسسا لتسليم المواطنين الأمريكيين" لليابان.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت يوم السبت الماضي طلب المحامين إيقاف قرار محكمة أخرى، يمهد الطريق لتسليم المواطنين لليابان التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقهما في 30 يناير 2020.