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بايدن: سئمت من الحديث عن ترامب.. و"موعد مهم" للأميركيين

17
FEBRUARY
2021
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه تعب من الحديث عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يريد الحديث عنه مجددا.

وتحدث بايدن عن موضوعات عدة خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، وقال خلالها: "لمدة 4 سنوات كل الأخبار كانت عن ترامب وخلال الأربع سنوات المقبلة أريد أن يكون الشعب الأميركي هو محور الأخبار".

لقاح كورونا

وعن تطورات فيروس كورونا المستجد، ذكر بايدن: "سنعمل على توفير شاحنات متنقلة لإعطاء اللقاح في المناطق الصعب الوصول إليها".

وأوضح "لم يكن هناك الكثير من مراكز إعطاء اللقاح وكان هناك القليل من الإرشاد الفيدرالي للحصول على اللقاح في السابق. استعملنا قانون الإنتاج الدفاعي لإنتاج المزيد من اللقاحات".

وذكر أنه تمت الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين وأفراد في الحرس الوطني وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن السلطات الصحية لم تختبر فعالية اللقاحات على الأطفال، لكنه أكد على البالغين بضرورة أخذ اللقاحات في حال توفرها، و"بغض النظر عن السلالات الجديدة" من الفيروس.

شهر يوليو المقبل

ولفت بايدن إلى إنه بحلول نهاية شهر يوليو المقبل سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الأميركيين، قائلا: "بحلول نهاية شهر يوليو، سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة، تكفي لتطعيم كل أميركي".

وعبر الرئيس الأميركي عن أمله بأن تعود الحياة لطبيعتها بحلول ديسمبر القادم، واستطرد "لا أستطيع التنبؤ لكن أعتقد أن الأمة ستكون في ظرف مختلف تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل".

وأضاف أنه يجب أن تكون فئة المعلمين من ضمن الفئات التي تعطى أولوية للحصول على اللقاحات.

وتعبر جائحة كورونا واحدة من أكبر التحديات التي تواجه إدارة بايدن، فيما تسعى لتطعيم جميع سكان البلاد في أسرع وقت ممكن.

كما تم رصد انخفاض ملحوظ في الحالات الجديدة في عموم البلاد مؤخرا، في حين حذر خبراء من تخفيف إجراءات الوقاية الحالية خاصة في ظل وجود سلالات جديدة من الفيروس.

 

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