BioSerenity: طورنا كمامة لها قدرة على تحييد فيروس كورونا

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أعلنت شركة BioSerenity الفرنسية أنها طورت كمامة لها قدرة على تحييد فيروس كورونا والقضاء على الجراثيم.

وتتكون الكمامة التي يوصى بارتدائها لمدة لا تزيد عن 4 ساعات، من أربع طبقات مغطاة بمواد كيميائية تقضي على الجراثيم ومضادة للفيروسات cyclodextrin والأمونيا الرباعية، وفقا لقناة BFMTV.

وتم تطويرها بالتعاون مع مركز مستشفى جامعة ليل والمعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية والمركز الوطني الفرنسي للبحوث.

وأصبح من الممكن طلب كمامة FFP المطابقة للمواصفات الأوروبية، مقابل 1.49 يورو، ومن المقرر أن يتم تصنيع نسخة جراحية منها للعاملين في مجال الرعاية الصحية وستصبح متاحة بدءا من 22 فبراير، مقابل 0.44 يورو للقطعة.

المصدر: "سبوتنيك"