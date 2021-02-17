الحوثيون: مستعدون للتعاطي بإيجابية شرط وقف استهداف اليمن وحصاره

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أعرب المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن محمد عبد السلام عن استعداد الحركة للتعاطي بإيجابية، شرط وقف استهداف اليمن وفك الحصار عنه.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب عبد السلام: "نحن من يدعو لعمل سياسي بناء وناجح بعد وقف شامل للعدوان وفك للحصار".

وأضاف: "من خلال تجاربنا الماضية لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار، وعلى المعتدي إيقاف عدوانه وحصاره ونحن جاهزون للتعاطي بإيجابية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت الحركة إلى وقف الزحف على مأرب وتعليق كافة العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات.

وشددت الخارجية الأميركية على أنه "يجب على الحوثيين وقف التقدم العسكري والامتناع عن أي أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، كما يجب عليهم الالتزام بالمشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية التي تقودها أميركا".

واعتبرت أن "هجوم الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلي بها شعب اليمن".